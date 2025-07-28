6月港出口按年升11.9%　向內地出口升幅逾18%

政府統計處今日（28日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升11.9%和11.1%。



繼今年5月份錄得15.5%的按年升幅後，6月份商品整體出口貨值為4,178億元，較二零二四年同月上升11.9%。同時，繼5月份錄得18.9%的按年升幅後，6月份商品進口貨值為4,767億元，較去年同月上升11.1%。6月份錄得有形貿易逆差589億元，相等於商品進口貨值的12.4%。

今年上半年的商品整體出口貨值按年上升12.5%。同時，商品進口貨值上升12.6%。今年上半年錄得有形貿易逆差1,836億元，相等於商品進口貨值的7%。

葵涌2號貨櫃碼頭。（梁鵬威攝）

對馬來西亞出口升52.6%

今年6月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升17.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升52.6%）、菲律賓（升48.3%）、越南（升37.6%）、中國內地（內地）（升18.3%）和印度（升12.5%）。另一方面，輸往韓國（跌10.9%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌35.5%）和美國（跌12.1%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升50.6%）、英國（升44.7%）、內地（升17.3%）和泰國（升15.9%）。另一方面，來自韓國（跌27.1%）的進口貨值則錄得跌幅。

內地經濟穩步增長各支持經貿聯繫

政府發言人表示，6月商品出口表現維持強韌。商品出口貨值按年進一步明顯增長11.9%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口繼續顯著擴張，輸往美國和歐盟的出口則下跌。

展望未來，亞洲各經濟體尤其是內地經濟繼續穩步增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續支持商品貿易表現。然而，環球貿易政策前景仍不明朗。政府會繼續密切監察情況，並保持警覺。