聯儲局周二起議息　美法院駁回FOMC公開會議請求

聯儲局從周二（29日）起一連兩日舉行議息會議。早前由美國總統特朗普盟友James Fishback領導的投資公司所提出的請求，該請求要求公開周二舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，不過有關請求已被法官駁回。



James Fishback旗下的Azoria Capital上周起訴聯儲局主席鮑威爾及其他聯儲局官員，稱當局幾十年來以閉門會議的方式討論貨幣政策的做法違反了《政府陽光法案》（Sunshine in Government Act），該法案要求聯邦機構必須遵守透明度規定。

美國地方法官Beryl Howell於周一（28日）的聽證會上表示，《政府陽光法案》並不適用於FOMC會議；並表示屝拒絕Azoria Capital要求以緊急命令公開7月29日會議的請求，理由是該公司不太可能贏得訴訟。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

Azoria Capital在訴訟中表示，公開FOMC會議是必要的，以確定鮑威爾或其他聯儲局官員是否在利率決策中考慮了政治因素。

身兼Azoria Capital創辦人及行政總裁的James Fishback，在裁決後通過電子郵件發表聲明稱：「Azoria Capital期待繼續我們的訴訟，為所有美國人爭取透明度和問責制」。