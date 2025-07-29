瑞銀續看好H股及A股　逢低買入具較強支持　料資金再追捧AI概念股

瑞銀指出隨著南向投資者對香港股票的配置比例增加到香港自由流通股的 21%，重新評估了香港股票市場投資框架，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪指，識別出推動H股的關鍵因素，並按重要性降冪排列，包括一是政策和法規；二是盈利，特別是盈利調整趨勢；三是創新；四是資金流動和利率，尤其是來自南向投資者的資金流動；五是估值；六是宏觀條件；七是地緣政治。



識別出H股7個關鍵因素

王宗豪指，在此框架下，認為香港市場在短期內將面臨一定壓力，因為外賣和其他行業的競爭壓力可能導致盈利預測下調。儘管如此，隨著「反內捲」動能上升，政策變化似乎在醞釀中，而南向和國際投資者可能提供資金流入支持，因為與其他境內資產和全球股市相比，港股估值仍具有吸引力。在當前宏觀環境下，依然認為槓鈴策略是最合適的行業配置方式。

隨著南向持倉增加，該行列出與過去相比，H 股投資的變化包括，市場對地緣政治更加脫敏；資金流動（尤其是南向）和本地流動性（如 HIBOR）現在似乎對指數表現的影響更大；與全球股市的相關性下降；由於科技股在指數中佔更大比重， 經濟因素的影響減少。沒變的是政策和監管變化對整體市場情緒和估值水準仍然很重要，而每股收益預測調整仍是最重要的股價驅動因素。

根據瑞銀更新後的框架，短期內該行認為存在以下潛在不利因素，包括瑞銀分析師的預測，意味著恒生中國企業指數的市場盈利預測面臨4%的下行風險，特別是由於外賣行業的競爭。其次HIBOR已大幅下跌，可能會小幅反彈；第三是宏觀經濟仍然平淡，短期刺激預期有限。

3大因素或成未來提升估值催化劑

不過瑞銀仍維持對H股和中國整體股市的樂觀看法，並認為「逢低買入」有較強支撐，因為估值具有吸引力，尤其是AI相關科技股，可能會吸引南向資金流入和潛在海外資金流入。

至於進一步大幅抬升估值的催化劑可能需要來自幾個因素，包括「反內捲」行動如何展開；新創新，尤其是AI方面的創新，如DeepSeek 模型的新反覆運算；隨著經濟增長放緩，政府政策在四季度如何應對。

此外該行看好個別互聯網和科技股，以及高股息股，認為小盤股也有價值，是潛在的趨同交易標的，近幾個月南向投資者的興趣回升，而且過去5年A股小盤股大幅跑贏港股。