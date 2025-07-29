傳放售中環建設銀行大廈50%股權　麗新︰積極考慮合適的交易機會

負債水平偏高的麗新發展(麗新，0488)，傳出沽售資產行動。《彭博》引述知情人士稱，麗新發展(0488)計劃出售中環甲級寫字樓中國建設銀行大廈50%股權，而潛在買家包括持有該項目另外50%權益的建設銀行(0939)。

截至今年1月底半年，建設銀行大廈租金收入約1.1億元。

麗新發展回應市場消息時表示︰「我們作為做地產的公司，有好的價錢，都會考慮。另外，集團正在有序執行既定的資產出售的策略，會積極考慮合適的交易機會，但是不會評論個別交易的傳聞。」

市傳麗新放售中環建設銀行大廈50%股權。﹙資料圖片﹚

早前已沽出中環友邦金融中心

麗新早前披露，計劃未來兩年出售80億元資產，出售事項所得款項將改善財務狀況。該公司早前已沽出中國建設銀行大廈隔離的友邦金融中心餘下一成股權予友邦，作價14.21億元。

麗新正就今年10月到期的35億元銀行貸款尋求再融資5年，彭博早前報道稱，談判約半年以半，19間借貸銀行中暫有9間答應，惟麗新回應稱，集團已成功獲得大部分銀行的支持，再融資計劃仍在按照預定進度進行。

資料顯示，麗展目前淨債權比率升至82%，假如撇除附屬豐德麗及麗豐之淨債務，淨負債比率則大約51%。