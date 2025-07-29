會財局：去年17%上市公司換核數師　部分因審計費用未達成共識

會計及財務匯報局公布截至今年3月底止年度查察及調查報告，指審計質素有令人鼓舞的進展，但仍存在個別審計缺失，需提升審計質素，以確保行業一致性及可靠性。



會財局去年度完成16宗調查，11宗涉及公眾利益實體核數師，5宗涉及專業人士；當中14宗已轉交紀律處分部門研訊。

在已完成及新展開的調查發現，部分缺失多年間反覆出現，包括未獲取充分審計證據、欠缺專業懷疑態度或判斷等。會財局強調，即使事務所設有質素管理制度標準，但合夥人問責不足、未遵循獨立性要求及審計文件管控疏漏等問題仍反覆出現。

部份個案審計費用跌逾4成

至於查察發現，46個受查察的公眾利益實體審計項目中，有16個涉及更換核數師的首年審計，其中13個審計費低過往年，12個被評為須改進的3及須重大改進的4級。

會財局查察部主管劉建汝表示，香港逾2,600間上市公司中，有17%去年度更換核數師，部份因為審計費用未能與上市公司公司達成共識，而審計費減價幅度介乎個位數至超過4成。

費用由客戶與服務供應商雙方決定

會財局主席孫德基表示，香港是自由市場，審計費用由買賣雙方決定，作為監管機構，關注審計質量、審計獨立性有否因而受損，會計師行無法長期蝕錢做生意，市場價格會自然調整。