陳茂波指港銀壞賬撥備於穩健水平　金融體系非常穩健

財政司司長陳茂波表示，香港銀行業這兩年的利潤不錯，整體銀行的壞賬撥備仍處於穩健水平；又表示個別銀行可能更加審慎、在撥備方面進取，但銀行資本充足率仍高於環球標準，金融體系、銀行體系非常穩健。



陳茂波表示，香港住宅市場樓價趨向平穩，但商業和寫字樓尚需要時間，因為疫後公司的營商模式出現轉變，就此政府已減推商業地塊，希望讓市場先行消化供應，同時在需求方面着手，鼓勵有財力和有需要的非政府機構出手購置辦公地方，早前港交所(00388)入市就是例子之一，他亦樂見現在仍有大型跨國金融機構、對沖基金或者第三代互聯網公司來港擴充。

料駐港企業增能消化辦公室面積

他相信隨着更多企業進駐香港，相信他們有需求，能消化現在的辦公室面積。若市場上的辦公樓想轉型作其他用途，政府亦會按照位置和需要作出配合，靈活地盤活存量供應。

對於早前傳出新世界（0017）有意出售位於大嶼機場的項目11 SKIES商場，陳茂波表示不會評論個別項目，但重申政府的態度，就是鑑於經濟轉型以及目前在非本地市場面臨的挑戰，銀行應該支持客戶，幫助他們應對挑戰。

他提到，金管局和銀公過去已成立了專責小組，處理不同個案，幫助銀行和借款人溝通，採取更具包容、便利的方式，幫助那些仍有意繼續發展業務，且擁有可行商業模式，但僅僅面臨流動性緊縮的借款人。

預期經濟下半年續增長

談及明日（31日）政府會公布第二季本地生產總值（GDP）預估數字時，他預計會維持增長勢頭，亦預期下半年經濟維持增長。

陳茂波表示，地緣政治及關稅戰，外圍環境複雜多變，有眾多不確定性，但他指出，內地出口企業已重新布局海外產業鏈緩減關稅影響，消費方面亦已穩住下來，政府舉辦盛事活動成功吸引旅客，上半年訪港客有雙位數字增長，尤其是國際旅客的增長更顯著，對市道有一定幫助。

被問到外資來港增加，本港營商相關的國際排名上升的情況下，一些傳統行業如餐飲及零售業如何受惠，陳茂波表示，本港經濟正處轉型階段，每個行業及企業，其反應及調整步伐未必一致，個別新興行業表現較好，亦有些行業，尤其傳統行業轉型過程遇到壓力和挑戰，政府會透過不同資金擔保、數碼轉型計劃等提供協助，讓行業更快更好適應轉變。