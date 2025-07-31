百威第二季少賺31%　收入跌近4%　中國市場續面對挑戰

百威亞太 （1876） 公布截至今年6月底止第二季業績，股權持有人應佔溢利為1.75億元（美元‧下同），按年減少31.1%；收入按年跌3.9%至16.75億元。



季內總銷量減少6.2%。銷量受在中國面臨的持續挑戰及在韓國的提前發貨安排所影響。受亞太地區品牌組合的正面影響及亞太地區東部的收入管理措施所推動，每百升收入增加2.4%。百威亞太表示，由於其主要運營地區及渠道疲弱，在中國的銷量表現低於行業水平。

於第二季度，公司在中國市場銷量減少7.4%。收入減少6.4%，每百升收入則得益於品牌組合的正面影響而增加1.1%。上半年計，銷量減少8.2%，而收入及每百升收入分別減少9.5%及1.4%。

上半年少賺逾24%

公司又指出，上半年股權持有人應佔溢利近4.1億元，按年倒退24.3%，每股盈利3.1仙，不派中期息。

期內，百威亞太銷量43.6億公升啤酒，按年跌6.1%，主因在中國的業務佈局影響，但被印度的表現所部分抵銷。收入跌5.6%至31.4億元，而每百升收入增長0.5%，主要受亞太地區的品牌組合的正面影響及亞太地區東部的收入管理措施所推動。

百威亞太明日起招股，有機會成為今年全球新股集資王。（余俊亮攝）

印度市場動力持續加快

首席執行官及聯席主席程衍俊表示，將持續以專注的態度及嚴謹的執行力投資於旗艦品牌，以應對當前的挑戰並推動長期增長。於上半年，在中國的業務因區域布局及即飲渠道持續疲弱而受到影響。

他又指出在韓國市場，儘管行業表現疲弱，但在各渠道持續超越行業水平。在印度的增長動力持續加快，百威品牌的增長亦領先行業。