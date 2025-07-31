藥明康德早段挫近6%　折讓配股籌77億

藥明康德(2359)擬折讓配售7380萬股H股，總籌77億港元，該股早段挫5.8%，報105.5元，暫守配股價樓上。

藥明康德發布公告，2025年7月31日(交易時間前)，公司與配售代理(即摩根士丹利、花旗、高盛及滙豐)訂立配售協議，據此，公司同意委任配售代理而配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及個別)出任公司代理，並盡力促使承配人按照配售協議所載條款及條件，按每股配售股份配售價104.27港元合共認購7380萬股新H股。

配售股份數目分別佔：(a)截至本公告日期現有已發行H股總數及現有已發行股份總數約19.07%及2.57%；及(b)緊隨完成後經發行配售股份擴大後的已發行H股總數及已發行股份總數約16.01%及2.51%。配售股份將根據一般授權予以發行。配售毋須股東另行批准。公司將向香港聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。

假設所有配售股份獲悉數認購，配售的募集資金總額預計將約為77.0億港元。配售的募集資金淨額預計約為76.5億港元，將按以下方式投入使用：(a)約90%將用於加速推進全球佈局和產能建設；及(b)約10%將用於一般公司用途。