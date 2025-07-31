政府4年後再營商環境報告　商界稱助加強投資者對港發展前景信心

政府時隔4年，再度發表《香港營商環境報告》。報告於周三（30日）發表，向社會各界和海內外投資者詳細介紹香港的最新發展和優勢，全方位說明香港開放、安全、穩定、高效和國際化的營商環境。



政府又指出，報告詳述香港在「一國兩制」下的制度優勢，並說明政府推動經濟高質量發展的政策重點與成果，包括持續提升競爭力，以及吸引資金流入、匯聚企業、吸納人才的成績等，並展示香港在金融、貿易、航空、航運、創科、知識產權貿易、法律服務，以及文化、體育和旅遊等領域的最新發展和潛力。

商界議員林健鋒表示，歡迎財政司司長發表《香港營商環境報告》。（黃浩謙攝）

林健鋒料加強投資者信心

政商界對有關報告表示歡迎。商界立法會議員林健鋒表示，歡迎財政司司長發表《香港營商環境報告》，相信通過政府主動向各界講清楚香港實際情況及競爭優勢，可以加強投資者對香港發展前景的信心。

林健鋒表示，現屆政府積極招商引資及拓展新興市場，而商界亦緊密配合，有信心今年除了有新資金到來，舊資金亦會重臨香港。他表示曾親身接觸過部分外資大型企業，對方表示會在香港落實一些投資項目，涉及數十至數百億元。

他又表示，香港現時處於經濟轉型期，政府有需要大刀闊斧改革創新，為香港引人更多新資金及多元化業務，締造一個有利的營商環境。

金發局指出報告提出的策略，有助讓國際投資者及機構全面了解香港作為國際金融中心的優勢，及推動國際金融合作。

金發局﹕突顯金融體系中獨特優勢

金發局指出報告提出的策略，例如互聯互通機制及促進與東盟、中東等新興市場的「業務走廊」相關的金融合作，有助讓國際投資者及機構全面了解香港作為國際金融中心的優勢，及推動國際金融合作。金發局的重點工作將繼續支持相關政策，深化政策研究，促進政府與業界的協作，積極推動香港在國際金融市場中的核心角色。

主席洪丕正表示，報告突顯香港在全球金融體系中的獨特優勢，尤其是在融資平台、資產及財富管理和金融科技等領域的全球領先地位。憑藉穩健的法治及監管制度、便利的資金流通、優秀的國際人才，香港不僅是國際資本的聚集地，更是推動國際貿易、投資及金融合作的重要平台。

貿發局主席馬時亨表示，會繼續積極向環球商界推廣香港營商優勢，促進本港國際貿易和商業活動。（貿發局提供）

貿發局﹕續向外推廣營商優勢

貿發局稱報告詳述香港的營商環境和多個領域的優勢，有助進一步吸引環球商界利用香港的商貿平台和專業服務。主席馬時亨表示，會繼續積極向環球商界推廣香港營商優勢，促進本港國際貿易和商業活動，並為商界，特別是中小企提供全面商貿支援。

馬時亨指，香港作為國際投融資中心，能為內地、以至其他地區的基建項目提供多元化的融資渠道和選擇，進一步貢獻一帶一路高質量發展，第十屆「一帶一路高峰論壇」將於下月10至11日舉行，有助多角度推動多邊合作。

林建岳指出，《香港營商環境報告》清楚闡述香港坐擁背靠祖國、聯通國際的獨特優勢。(朱棨新攝)

旅發局﹕助吸引高增值會展旅客

至於旅發局主席林建岳指出，《香港營商環境報告》清楚闡述香港坐擁背靠祖國、聯通國際的獨特優勢，對香港吸引大型會議、展覽及獎勵活動落戶香港，吸引高增值會展旅客；開拓具潛力中東和東盟市場，加強人文交流；推動盛事活動在香港舉行，提升旅客體驗；以至聯同大灣區城市推動「一程多站」聯遊，發揮優勢互補等，都起着非常關鍵的作用。

香港銀行公會主席禤惠儀表示，報告肯定銀行業對香港發展的貢獻。（李澤彤攝）

銀公﹕報告肯定銀行業貢獻

香港銀行公會主席禤惠儀表示，報告肯定銀行業對香港發展的貢獻。作為世界領先的國際金融中心，香港的金融服務向來表現卓越，極具競爭力。

她續稱，銀行體系的穩健及韌性，充分體現在盈利、資本充足比率及風險管理等多方面，為企業提供便利穩定的營商環境，有利企業長遠發展。展望未來，香港銀行業將繼續與各界緊密合作，發揮香港獨特的優勢，並推動行業創新，把握包括金融科技、綠色金融等新興領域帶來的發展機遇，吸引更多人才及頂尖企業落戶香港，助力經濟高質量發展。

團結香港基金﹕增強國際社會對港信心

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉形容，報告對於「說好香港故事」，增強國際社會對香港的信心，具有積極作用。

水志偉指出，報告總結了香港內聯外通的獨特優勢，印證了香港是內地企業「走出去」的重要平台。特首近年出訪中東和東盟，加強了彼此的金融和經貿聯繫，未來政府可加強駐海外的經貿辦、投資推廣署以及貿發局與當地政府機構的溝通，落實推進更多互惠互利的措施，例如推動更多投資保護協定和避免雙重徵稅協定。

廠商會﹕多項國際評級印證港優勢重現

廠商會會長盧金榮表示，報告真實反映香港營商環境穩健，制度完善、法治保障、資金自由、人才滙聚，吸引力、競爭力與創新力持續提升，讓工商界深感鼓舞。近期多項國際評級與市場走勢亦印證香港優勢重現，政府此時加強對外說明，正當其時，亦極具意義。

報告提出多項重點發展領域，包括金融科技、綠色金融、人工智能、低空經濟及新型工業化。廠商會認為，這些新興產業不僅為工商界開拓全新藍海，更有助於重塑產業結構、提升價值鏈水平，為香港經濟注入源源不絕的成長動能。

隨着北都等基建全速推進、土地釋放及人才企業持續來港，香港的發展空間顯著擴展。工商界正迎來加速創新與轉型的有利時機。廠商會將積極配合政策，協助業界把握新機遇，拓展高增值產業，強化整體競爭力。