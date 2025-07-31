渣打洪丕正 ：本港經濟前景較半年前更樂觀　寫字樓新供應待消化

渣打（2888）已於中午公布中期業績。集團亞洲區行政總裁洪丕正在出席業績會時指出，整體集團上半年業務表現「非常理想」，尤其第二季增長勢頭持續，成功帶動整個上半年收入上升。



洪丕正指出，這一成績印證了即使在全球地緣政治不明朗的環境下，集團仍能透過其獨特的項目，為客戶提供多元化支援服務，有效協助他們分散業務並控制好風險管理。

展望未來，集團將專注於發展跨境業務及財富管理兩大領域。他強調，數碼資產已成為金融服務不可或缺的一部分，渣打希望藉此滿足客戶多元化的需求，並進一步提升股東回報。

洪丕正稱貿易風險可控

對於香港下半年的經濟前景，洪丕正表示，雖然全球貿易戰的最壞情況可能導致全球增長放緩，但發生這種情況的機會「不是很大」。在房地產市場方面，洪丕正指出住宅市場表現將優於商業樓宇，住宅的整體表現會「比較持平」；而商業寫字樓方面，他預計未來10至12個月供應量將會增加，市場需要時間消化新增供應。

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀補充道，住宅樓宇交易量上升反映市場存在「剛性需求」。至於寫字樓市場，她認為正經歷結構性轉變，例如在家工作（WFH）模式及新購物模式的興起，市場需要時間適應這些變化。

股市暢量有利港發展

另邊廂，洪丕正坦言「北上消費」持續衝擊本地零售餐飲業。然而，另一方面，他觀察到金融市場的活躍表現，包括內地資金持續流入香港，以及暢旺的股票市場、IPO市場、保險業及財富管理業務，為香港帶來正面發展動力。「整體嚟講，比六個月前我對於香港嘅睇法係樂觀咗。」