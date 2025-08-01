蘋果盤後漲逾2%　iPhone銷售強勁　大中華區市場反彈推動營收

儘管受到特朗普貿易戰的威脅，蘋果最新公布的季度收入遠好於預期，iPhone銷量飆升，公司股價盤後漲逾2%。。

公司第三財季淨利潤234.3億美元，按年增長9%，第三財季每股收益1.57美元，上年同期1.40美元，預估1.43美元。蘋果季末持有1330億美元現金及現金等價物。蘋果公司董事會宣佈，將向公司普通股股東派發每股0.26美元的現金股息。

來自大中華的收入按年增長4%

財報顯示，蘋果第三財季營收按年增長約10%，至940億美元，遠高於893億美元的普遍預期。全球iPhone銷量按年增長13.5%，至446億美元。蘋果首席財務官Kevan Parekh表示：「我們本季度業績的三大驅動力是iPhone、Mac和服務部門。」

此外，該公司表示，其季度毛利率為46.5%，好於46%的預期；公司第三季度來自大中華的收入按年增長4%，達到154億美元，扭轉了季度下滑的趨勢。Parekh稱，有「一些跡象」表明客戶提前下單，以便在美國關稅公告之前搶先一步，他還補充道，這大約佔了「年增長的十個點中的一個點」。

蘋果公司兩個季度關稅成本約為19億美元

特朗普的貿易和關稅議程使蘋果市值蒸發了約7000億美元。該公司CEO庫克指，6月當季，公司因關稅問題承擔了約8億美元的成本。預計在9月當季，關稅的影響將使成本增加約11億美元。

蘋果第三財季營收940.4億美元，按年增長9.6%，市場預期893億美元，其中iPhone收入445.8億美元，按年增長13%，預估400.6億美元；服務收入274.2億美元，按年增長13%，預估268.5億美元；大中華營收153.7億美元，按年增長4.4%，預估151.9億。

庫克又表示，蘋果將「大幅增加」其人工智能（AI）投資，公司「對加速我們發展路線圖的併購持開放態度」。