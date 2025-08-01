穩定幣｜內媒引業界︰五年左右逐漸代替SWIFT

香港《穩定幣條例》今天（8月1日）正式實施，相關機構可以開始申請牌照，市場充滿不少期待。

內媒《觀察者網》引述一位從事10年穩定幣相關業務的行業人士邵星指，未來穩定幣發行後，需要尋找渠道和流量平台來承接，要有大量的應用場景來落地。邵星也預計，之後五年左右，以合規穩定幣為基礎的點對點支付方式逐漸代替SWIFT（國際資金清算系統），整個金融體系會發生重大變化。

報道指出，穩定幣自2014年誕生，最初並未受到廣泛關注。當時加密貨幣市場尚處於早期階段，用戶仍可用傳統貨幣直接買賣加密資產，穩定幣作為中間介質的需求有限。隨著越來越多國家對法幣與加密貨幣之間的兌換實施限制或禁令，穩定幣逐漸成為加密資產市場內部交易的重要媒介，並在全球範圍內流行起來。到今年6月下旬，加密資產的總市值已經超過3萬億美元，超過法國去年GDP，其中穩定幣的規模達到2600億美元左右，較2020年增長超40倍。

事實上，穩定幣有利交易支付，參與金管局「穩定幣沙盒」、京東集團（9618）旗下京東幣鏈早前表示，是次主要應用場景是用於跨境貿易結算、供應鏈金融和零售支付等。該集團首席經濟學家沈建光稱，以京東的跨國貿易為例，傳統支付方式與非洲交易需要4至5天，手續費達到7.7%，而使用穩定幣，資金僅需24秒即可到賬，交易成本也大幅節省。