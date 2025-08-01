港元再觸7.85弱方水平　金管局入市買入逾35億港元

港元持續偏弱，再度觸發7.85兌1美元的弱方兌換保證水平。金管局在本港時段承接港元沽盤，沽出4.5億美元，買入35.32億港元。

因應最新操作，本港銀行體系總結餘在下周二﹙5日﹚跌至790.2億港元。