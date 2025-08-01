長和賣碼頭｜回應巴拿馬總審計長入稟行動　「堅信尊重法律保障」

長和﹙0001﹚擬出售旗下43個國際港口的交易再生風波。據報，兩個待售的長和旗下公司運營的巴拿馬港口，近日遭巴拿馬政府總審計長辦公室發起訴訟，要求調查政府與長和子公司續簽的港口合約，並令該等合約無效。隨後巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）公開表示，若當地法庭判決港口經營權續約合同無效，巴拿馬政府將回收經營權，擬轉為公私合營。

堅信尊重法律保障與法治精神

就巴拿馬總審計長辦公室最近之聲明，長和旗下和記港口集團成員「巴拿馬港口公司」作出回應指，就目前進行的法律行動而言，公司堅信尊重法律保障與法治精神，能讓企業及投資者相信巴拿馬是一個可以安全投資的國家。

巴拿馬港口公司又稱，深信與巴拿馬政府之溝通對討論巴拿馬港口公司的未來發展方向至為重要，公司也殷切期望與巴拿馬政府攜手合作，為巴拿馬人民創造更美好的未來。

將適時與有關方溝通

巴拿馬港口公司根據 1997年1月16日第5號法律及其相應的附加條款批准的特許經營合約，營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的貨櫃碼頭。巴拿馬港口公司呼籲，大家透過尊重和建設性協商，維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權益。

巴拿馬港口公司補充，公司是和記港口集團成員之一，該公司是商議出售的全球若干港口業務之一，相關過程尚未完成。在此期間，巴拿馬港口公司將適時與有關方（包括巴拿馬政府）溝通。

2025年5月23日，巴拿馬甘博亞，圖為一艘載有石油產品的油輪駛向巴拿馬運河。（Reuters）

獨家磋商期已屆滿 擬邀內地策略投資者加入買方財團

長和上月28日就出售包括巴拿馬運河兩端港口的交易發出公告，表示與貝萊德-Til牽頭財團之間的獨家磋商期已屆滿。儘管該期限已屆滿，集團仍在與財團成員進行討論，擬邀請來自中國內地之主要策略投資者加入成為財團的重要成員。

長和又指，為使交易能夠獲得所有相關監管機構和部門的批准，財團的成員以及交易架構將需要進行變更。集團打算預留充分的時間進行相關討論，以達成新安排。