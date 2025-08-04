關稅戰｜大摩料未來數月美物價升1個百分點　瑞士力求降稅率

美國政府已經與多個貿易伙伴達成關稅協議，新關稅安排將於周四（7日）起生效。摩根士丹利預期，受關稅措施影響，未來數個月美國物價將會上升1個百分點，其後會隨著需求下跌而逐漸消退。



5月進口關稅稅率低於預期

從美國5月進口數據顯示，實際關稅稅率為8.3%，遠低於摩根士丹利基準預測的10%至15%水平，但預計6月和7月將趨向於預測值。運輸延誤、美墨加協定下從墨西哥和加拿大進口量高於預期，以及從新興市場進口量的大幅下降，是導致實際稅率低於預期的主要原因。隨着6月和7月數據可能顯示有效關稅率上升，對美國通脹的傳導效應將更加明顯。歷史上，關稅實施後對消費者價格的實際影響通常在3至5個月後顯現，而對經濟增長的連鎖反應則在3個月後出現。摩根士丹利預計未來數月關稅可能使物價上漲約1個百分點，隨後隨着需求疲軟而逐漸消退。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，華府周五起將致函各貿易夥伴，交代他們將會面臨的關稅稅率。(Reuters)

另一方面，瑞士遭美國徵收39%入口關稅。瑞士經濟部長Guy Parmelin表示，瑞士政府願意重新調整其對美貿易提議以尋求解決方案。瑞士內閣將於周一（4日）舉行特別會議，商討下一步應對措施。Guy Parmelin稱：「時間緊迫，也許很難趕在8月7日之前完成什麼，但我們將盡一切努力展現誠意，並修改我們的提議。」

圖為2024年6月13日，鏡頭下瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）前方，一面瑞士國旗隨風飄揚。（Reuters）

去年美國對瑞士貿赤385億瑞郎

他指出，特朗普關注的是美瑞貿易逆差，去年美國對瑞士逆差達385億瑞士法郎（約合480億美元）。瑞士正考慮增加對美國液化天然氣（LNG）的採購，作為潛在的緩解選項之一。另一個選項是鼓勵瑞士企業進一步擴大對美投資，美國是瑞士在製藥、鐘錶和機械設備等出口領域的最大市場。