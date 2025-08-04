周大福創建旗下首參與「鏈博會」　鄭志明與黃仁勳隔空同場

由鄭家純（「純官」）打骰的周大福系，舊年出現高層人事變動，鄭氏家族第三代成員暫時各有著落，貫徹純官早前接受旗下的HOY電視訪問咁講，「接班人」的要求包括要照顧好其他家族成員、要大公無私、要對家族生意有熱情。



其中，純官次子鄭志明（Brian）舊年年初升任新創建聯席CEO，幫手打理呢間市值逾300億元的綜合企業。溫多娜聽講，Brian好畀心機「打好呢份工」，不時返大陸視察業務。



就好似上月中喺北京舉行第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會），周大福創建（0659）合營公司中鐵聯合國際集裝箱（中鐵聯集）首次參展，溫多娜知道，鄭志明也以中鐵聯集副董事長身份出席開幕禮。

呢個「鏈博會」係業界入面規格好高，受邀企業才可參與，「重磅」嘉賓更包括國務院副總理何立峰、科技界紅人黃仁勳等。而中鐵聯集喺今次展會主要都係Show下智能化鐵路場站建設、遠程控制自動化起重機系統等技術成果。鄭志明喺活動期間除咗參觀展位，仲就住中鐵聯集喺「一帶一路」倡議嘅實踐同未來計劃，同與會者交流，落足力水。

講開又講，周大福創建喺2006年參與投資中鐵聯集，依家揸住30%股份，屬第二大股東。中鐵聯集作為服務「中歐班列」嘅重要單位，一直參與「一帶一路」倡議實踐，目前喺中國13個城市設有中心站，截至舊年年底，六個月吞吐量約349萬標準箱，按年升6%。