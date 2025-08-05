前紐約儲銀總裁指聯儲局內分歧遭誇大　鮑威爾地位無被削弱

美國聯儲局於上周三（30日）公布議息結果，當中聯邦公開市場委員會（FOMC）有2名委員表示，反對將聯邦基金利率維持在4.25厘至4.5厘，為過去30年來首次有多於一名理事在議息會議上投反對票，外界對當局內部分歧相當關注。不過前紐約聯儲主席杜德利撰文時指出，聯儲局內部分歧被嚴重誇大，又認為上周是一個特例，這兩名理事的做法並沒有削弱主席鮑威爾的地位。



圖為2025年7月30日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

杜德利指出，沃勒之所以要求美聯儲降息，是因為其有意接替鮑威爾的主席一職，鮑曼則出於其作為聯儲局副主席應負的監督責任。杜德利坦誠，雖然自己對聯儲局的確一直頗有微詞，包括其2020年貨幣政策框架存在缺陷，以及未能妥善考慮量化寬鬆政策的成本和收益等，但杜德利認為，鮑威爾潛在繼任者們受到的攻擊有些過頭了。

市場人士憂美元資產被拋售

至於策略師和經濟學家們表示，由於美國貨幣、經濟機構的公信力面臨威脅，美元及其他美國資產面臨進一步拋售風險。上周五美聯儲理事Adriana Kugler辭職後，總統特朗普現在有機會挑選她的接替者，由此引起的變動可能削弱鮑威爾的影響力。

加上特朗普上周解僱了勞工統計局局長Erika McEntarfer，投資者可能因經濟數據和貨幣政策獨立性面臨威脅而下調美國資產的估值。此類擔憂今年已對美元造成傷害，並促使部分資金撤離美國債券和股票。