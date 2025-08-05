香港7月PMI報49.2　連續6個月處收縮區　新增訂單仍陷萎縮

香港經濟持續疲弱，標普全球7月香港採購經理指數（PMI）連續6個月處於收縮區，主要是新增訂單量持續萎縮，同時企業亦降低聘用員工的積極性。標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，企業依然看淡未來一年前景，但整體悲觀情緒比6月淡化。



7月PMI回升至49.2

標普全球7月香港PMI經季節調整後，由6月的47.8升至49.2，顯示營商環境連續6個月轉差，但倒退幅度已縮減至期內最小。

7月PMI指數維持於50持平線之下，主因在於新增訂單量持續萎縮。隨著本土和全球經濟走弱，影響內外銷情，故整體訂單量連續6個月縮減。惟跌幅尚算適中。調查期内從海外和內地新接的業務量繼續急速下滑，兩者跌幅都與6月相若。

積壓工作跌幅10個月以來最大

企業於是在7月減產，其緊縮速度按月放緩，偏於溫和，走勢與整體新訂單一致。 市場需求持續疲弱，導致積壓工作量進一步下跌，減幅更是10個月以來最大。產能壓力紓緩，也降低企業增聘員工的積極性，因此就業人數自5月以來首次下滑。 由於生產需求下降，所以7月的採購規模縮小，而且跌幅明關。經營活動緊縮，也令採購庫存連續兩個月增加。

供應商持續推延付貨期，而多家企業在船期延誤的情況下，表示有意增持庫存。 價格方面，第三季初的整體投入成本持續上漲，由於員工成本6個月以來首次下降，因此投入成本升幅主要來自顯著攀升的採購價格；但即使成本向上，香港私營企業大致維持產出售價不變。

葵涌貨櫃碼頭。（梁鵬威攝）

企業仍看淡生產前景

對於生產前景，香港私營企業在7月依然強烈看淡。受訪公司特別提到貿易壁疊加劇、競爭白熱化、全球經濟疲弱等因素，均對業務增長不利；不過，整體的悲觀情緒已較6月淡化，也是3月以來最淺。