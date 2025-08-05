TVB料全年廣告收入按年呈現增長　重申全年錄正數淨利潤預測

電視廣播（TVB，0511）指出上季整體廣告收入按年呈現增長趨勢，又預期今年全年廣告收入較去年錄得增長，其中廣東省及澳門在內的大灣區為主要增長驅動力。公司又重申今年全年除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）可以持續改善，並且錄得正數淨利潤的預期。



電視廣播有限公司。（資料圖片）

公司指出，季內旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額，又表示在香港地面免費頻道的廣告收入在今年內保持強勁。來自廣告客戶的整體收入與去年同期相比呈現增長趨勢。同時指出整體而言，預料全年的廣告收入將按年有所增長，而廣東省和澳門在內的大灣區將是主要的增長驅動力。

OTT串流業務月活躍用戶約200萬

OTT串流業務方面，公司指出所有服務層級的平均每月活躍用戶人數維持約200萬。不論是在追蹤和訂閱人數上（截至上季度末，與一年前相比增長了超過 20%）。

與去年同期相比，數字資產（包括myTV Super平台、社交媒體帳戶和手機內容應用程式）的數碼廣告收入在季內保持強勁的雙位數增長，預料年強勁增長的數碼廣告收入，將於今年再次成為主要增長驅動力。