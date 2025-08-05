美利酒店母企｜海港企業中期虧損擴至近2億元　稱漸見回穩跡象

美利酒店母公司﹑海港企業（0051）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔虧損擴大至1.99億元；基礎淨虧損8,600萬元，去年同期錄得基礎盈利7,400萬元，不派息。



公司指出期內轉錄得基礎淨虧損，主要因為發展物業計提應佔減值增加至2.11億元，又指出在上半年錄得投資物業重俊減值1.13億元。

（美利酒店圖片）

上半年香港市場消費開支續低迷

公司指出期內本港的消費開支持續低迷，反映經濟仍被不確定性籠罩。與此同時，港人外遊依然鍾情於物價具競爭優勢的周邊地區。上述因素疊加給本港零售業和酒店業帶來重大壓力。

儘管如此，令人鼓舞的回穩跡象已開始出現。上半年訪港入境旅客同比上升12%。本港零售銷售在5月份結束了新冠疫情後長期下滑的趨勢，較去年增長2.4%。若此趨勢持續，近期的匯率變動可望進一步提振本地消費。

公司表示，本港零售業和旅遊業正展現出潛在復甦的早期跡象。然而，消費意欲仍然脆弱，周邊地區的購物和旅遊目的地亦繼續導致消費外流。

中國內地方面，預期經濟增長仍然低迷，審慎的消費模式將繼續影響豪華酒店業界。酒店業持續內捲競爭，以及可支配開支普遍重新分配至出境旅遊，均持續帶來挑戰。 集團的策略重點仍然是提升營運效益、提高服務質素及優化資產組合。