彭博﹕港保險監管機構著力吸引壽險公司　將投資決策職能調回香港

香港保險監管機構據報致力吸引友邦（1299）等大型保險公司，將投資決策職能從新加坡遷回香港。



《彭博》引述消息報道，過去一年，香港保險監管機構一直在推動香港一些大型人壽保險公司將投資決策職能遷回香港，此前這些保險公司將相關職能遷至新加坡。

行動據報去年初啟動

報道引述消息指，這項由香港保險業監管局牽頭的行動於2024年初啟動，著力於友邦等公司。

報道引述消息指，受新加坡金融管理局提供的稅收優惠等激勵措施吸引，一些保險公司近年來加快了將新加坡作為區域資產管理中心的步伐，儘管保單銷售主要在香港進行。

儘管這種向新加坡遷移的做法得到了香港保監局的允許，但一系列新出現的挑戰引發了監管機構的擔憂。報道引述消息指，兩大金融中心在人才和資本方面的競爭日益激烈，加之資產管理公司集中度風險的上升，引發了對外遷的審視。

冀為港創造更多就業

當保險公司通知香港保險監管機構其外包決策時，監管機構能夠追蹤其決策過程。根據一項名為GL14的指引，保監局可以查閱保險公司與其委托資金的投資管理公司之間的詳細安排，包括金額和地點。

報道引述消息指，至少在一個案例中，保監局專門考察了香港投資團隊是否最終決定這些授權。報道引述消息指，該監管機構已表示希望在香港創造更多就業機會，包括保險公司、基金管理公司和律師事務所的就業機會。

報道引述保監局表示，目前並無法定要求長期保險公司必須將資產留在香港或者在香港做出投資決策。不過，所有獲授權的保險公司均應審慎管理資產，避免風險集中累積。這將確保保險公司能夠迅速理賠並履行合同義務，從而保障投保人。當局亦表示，還將充分考慮不同司法管轄區之間資本可替代性的潛在法律和營運限制。