特朗普稱美國大型銀行存歧視　指被摩通要求關閉賬戶

美國總統特朗普指斥美國大型銀行存在歧視行為。他接受《CNBC》訪問時指出，相信大型銀行存在歧視性行為，又指出摩根大通曾要求他關閉賬戶，美銀則拒絕接受其存款。



獲團隊告知被要求關閉賬戶

特朗普指出曾獲屬下團隊告知，摩通要求他在20日內關閉已存在數十年的賬戶；另他向美銀10億美元的要求，則遭到該行拒絕。最後只能前往當地較小型銀行。

不過特朗普並無披露與摩通及美銀進行業務往來的具體時間，只暗示與後者糾紛發生其本人在兩個總統任期之間。

他又指出拜登政府時期的銀行監管機構，曾被指示要「一切努力摧毀特朗普」；又表示「銀行那些人除了監管機構和他們的老婆外，什麼也不怕」。

美國白宮。（AP）

傳起草行政令查銀行關閉賬戶有否違法

早前《華爾街日報》曾報道，指出白宮正起草行政令，擬要求銀行監管部門調查，是否有金融機構在關閉個別賬戶時違反聯邦法律。

《彭博》引述不具名的知情人士透露，目前流傳的行政令草案文本顯示，銀行將實施為期120日的審查程序，評估關閉客戶賬戶的理由；金融監管部門亦將進行為期120日至180日的獨立審查，以評估他們如何進行監管及對銀行施加的限制，是否可能導致賬戶被關閉。

報道又引述知情人士指出，有關命令還將要求審查過程中發現的任何刑事問題直接報告司法部，預料行政令最終將於本周內提交，具體時間及內容仍有可能變化。

摩通及美銀否認因意識形態拒提服務

報道指出白宮一位代表暫未有回應，又指出摩通及美銀之前都曾否認，會因為意識形態而拒絕提供服務。

「我們不會因為政治原因關閉賬戶，同意特朗普總統的觀點，即監管改革迫在眉睫」摩根大通發言人Trish Wexler在聲明中表示。「我們讚賞白宮在解決這一問題上的努力，並期待與他們合作以做好這項工作。」

美銀行政總裁Brian Moynihan周二（5日）稍晚在接受《CNBC》訪問時表示，特朗普「所追求的是正確的事情——也就是圍繞我們這個行業的法律、規則和監管，正是這些規定迫使銀行做出一些不受歡迎的決定。重新審視這些規則是對的，因為歸根結底，它們正在促使一些決策被做出，而這些決策事後看來本可以不同。我們應該把這些規則制定好。」

保守派抱怨銀行取消對化石燃料公司服務

報道指出，保守派人士一直在抱怨華爾街大行取消對槍支製造商、化石燃料公司、宗教團體和加密貨幣公司的銀行服務。特朗普在今年早些時候的達沃斯世界經濟論壇期間，直接向Brian Moynihan表達了這一不滿。

美銀一位代表當時在一封電子郵件聲明中表示，「我們為超過7000萬客戶提供服務，也歡迎保守派人士。我們必須遵守大量政府規則和法規，這些規定有時會導致我們決定終止與某些客戶的關係。我們從不會因為政治原因關閉賬戶，也沒有政治篩查標準。」