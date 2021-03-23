拜登政府擬推出3萬億美元全面計劃　涉基建和加稅

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-23 10:00

據《紐約時報》報道，美國總統拜登（Joe Biden）的經濟顧問正在制定一項3萬億美元的全面計劃，以促進經濟、減少碳排放和縮小經濟不平等。該計劃將從一項巨大的基礎設施計劃開始，部分資金可能來自對企業和富人的增稅。

經過幾個月的內部辯論，拜登的顧問預計將在本週向總統和國會領導人提交支出提案，並開始向行業和勞工團體進行宣傳。3月22日，拜登的國家氣候顧問吉娜·麥卡錫（Gina McCarthy）在與石油和天然氣行業的會議上討論了這項基礎設施計劃、以及它們在應對氣候變化中的作用。

據《彭博》消息，兩位知情人士稱，新的細節顯示政府考慮在所謂的綠色項目上投入約4,000億美元。該計劃還涉及對人力資本的投資，其中包括降低少數族裔的學費，以及醫療保健計劃。另一位了解會談情況的知情人士說，還將會有用於育兒和老年人護理方面的資金。

報道稱，與新冠肺炎（COVID-19）疫情緊急支出計劃不同，上述長期經濟發展建議將涉及到一項重大的政府增收行動。有關人士表示，上調公司稅以及對富人的稅率將是1990年代以來美國最重大加稅計劃的核心組成部分。

據報道，政府官員告誡說，細節仍在變化中。但該提案的巨大範圍凸顯了拜登政府希望採取的積極方法，因為它試圖利用聯邦政府的力量使經濟更加公平，應對氣候變化，並在與中國不斷升級的「矛盾」中改善美國製造業和高科技產業。