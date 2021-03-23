思摩爾國際插兩成半　電子煙面臨監管　彭偉新：有機會再跌四成！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-23 12:51

工信部擬將電子煙等新型煙草製品的監管參照捲煙的有關規定執行，監管政策超出市場預期。電子煙及傳統煙股榮辱互見，思摩爾國際（6969）半日跌逾25%；中國波頓（3318）跌超20%；中煙香港（6055）則升逾14％。

此前，工信部公佈《關於修改的決定（徵求意見稿）》，在附則中增加一條，作為第六十五條：「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲煙的有關規定執行。」

消息拖累電子煙股價大跌，有市場人士認為，目前傳統煙草企業都是由央企中煙控股，而電子煙企業基本都是民營，電子煙行業將受到監管，管理的範圍可能涉及電子煙企業生產、稅收等，法規尚未完全落實增加市場不確定性。

京華山一研究部主管彭偉新表示，相關法規一旦落實，電子煙行業必然受到重創，涉及電子煙稅收問題，思摩爾盈利將會減少。他又指，思摩爾2020年市盈率為64倍，對比中煙香港市盈率為36倍，假如思摩爾納入煙草管理體系，市盈率或向中煙香港看齊，預料思摩爾股價將再下跌37%至30元，「有貨」的投資者可選擇走。

京華山一研究部主管彭偉新表示，思摩爾股價有機會再下跌37%至30元。（資料圖片）

大和：料思摩爾短期受壓 但長期影響可控

大和發表報告表示，新規定意味著相關稅率上升，可能會降低思摩爾在中國的利潤率。股價短期將面臨壓力，但由於思摩爾國際於2020年僅約20%的銷售額來自中國，因此估計相關影響都應可控。

大和指目前，中國電子煙被歸為普通消費品，因此僅需繳納13%的增值稅率，對比傳統香煙的總稅則超過50%(包括消費稅)。

該行認為目前量化對思摩爾國際的影響屬言之過早，但該行認為實際的財務影響將受到以下限制，估計產品零售價是出廠價4至6倍，因此有足夠的空間來吸收稅收增長，電子煙的需求是相當缺乏彈性的，因此成本增加很可能會轉嫁給最終客戶，負擔很可能在多個行業價值鏈中分佈不均，品牌所有者承擔了更大的負擔。儘管零售價格可能會上漲，但鑑於內地的滲透率較低，該行預計電子煙的需求不會顯著減弱。

該行重申對思摩爾國際「跑贏大市」評級及目標價90元，此相當預測今年動態市盈率1.8倍。

天風證券：利好中煙供應鏈企業

天風證券表示，明確監管主體及方向，利好中煙供應鏈企業。認為此次重點在於加強監管，授予中煙對霧化電子煙等新型煙草產品的監管權限。此次修例將首先明確霧化電子煙的監管主體，由中煙作為監管機構進行監督檢查，加強監管是主要目的，完全禁售或完全專營專賣的可能性較低。

該行預計後續將對電子煙落地徵税細則，依法按照煙草製品進行税收管理，並對上游主要原材料尼古丁進行追溯管理。因高濃度尼古丁為危險化學品，此前並無嚴格管理措施和生產體系安全監督方案，在對霧化電子煙進行「類煙草化」管理後，監管機構或將對尼古丁的生產、銷售進行許可制或牌照制，有資質、生產規範的企業可允許進入產業鏈生產、銷售環節。

天風證券認為，全球新型煙草趨勢已來。預計中煙後續配套新型煙草政策出台，加速中煙HNB產品推廣上市。根據海外煙草巨頭近年來新型煙草業務表現，已然可以看到新型煙草已經成為各大公司的重要轉型和佈局方向。

中信：思摩爾確定性顯著大於霧芯科技

中信證券研報指出，《征求意見稿》的出台提升了政策走向專賣管理的可能性，但不意味著未來一定走向專賣管理。極端情形下思摩爾2021年淨利潤預期下修20%-25%，成長中樞由40%下修至30%左右。

該行預料中煙與民企共贏，思摩爾確定性顯著大於霧芯科技。預期思摩爾收入端有望保持穩定，且後續經營確定性顯著提升，但利潤率預期存在下修可能性，大幅回撤後建議積極配置。

中信認為假設《煙草專賣法實施條例》的修改遇阻，國家轉而采用「注冊備案製+消費稅」的方式監管霧化電子煙。此種情形下龍頭公司經營確定性大幅提升、領先地位進一步鞏固，收入預期保持穩定，估值有望顯著提升，霧芯科技估值彈性大於思摩爾。