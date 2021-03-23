九毛九去年少賺逾24%　派末期及特別息合共4港仙

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-23 21:39

九毛九國際（9922）公布截至去年12月底止全年業績，權益股東應佔年內溢利1.24億元（人民幣‧下同），按年減少24.4%，經調整純利為1.16億元，按年減少46.3%，派末期息每股2港仙，另派特別息2港仙。

公司指出，去年收入27.15億元，按年增1%；經營利潤減少27.7%至3.48億元，與新冠肺炎疫情爆發導致在去年上半年暫停營業一段時間。

公司指出受疫情影響，去年合共關閉66間自營餐廳，當中55間為九毛九餐廳，2間為太二餐應﹑9間為2顆雞蛋煎餅自營餐廳。因關閉餐廳而虛置資產，導致公司錄2,580萬元損失。

公司又指出，去年九毛九餐廳同店銷售倒退34%﹑太二同店銷售倒退9.3%﹑2顆雞蛋煎餅同店倒退27.1%﹑慫冷鍋串串同店倒退44.6%。

在談及未來發展時，公司指出擬於華南建設及建立一個供應鏈中心，以增強供應鏈能力支持未來擴張計劃，並繼續與主要食材供應商以合營方式或其他方式合作，確保主要食材供應穩定。

同時會繼續對潛在海外目標市場開展全面調查，評估及選擇進行擴張的適當地點，以獲得國際市場份額；優先考慮在華人人口眾多地區進行未來擴張，包括香港﹑澳門﹑新加坡﹑美國及加拿大等。