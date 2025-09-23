里昂︰Open AI合作帶來增長動力　予瑞聲「高確信度跑贏大市」

里昂發表的研究報告顯示，近日OpenAI正在開發自家AI設備，其正與內地一家主要iPhone組裝商合作生產該設備，同時還在與中國產業鏈企業洽談零部件供應事宜。

該行渠道消息透露，OpenAI也正在和瑞聲科技﹙2018﹚、藍思科技﹙6613﹚商討零部件供應相關問題。該行指出，有關設備很可能命名為AI Pin，採用可穿戴徽章形式，具備聲音、文字、照片及視頻功能，並且配備AI處理能力。

鑑於OpenAI的設備團隊核心成員均來自蘋果公司，其選擇與蘋果供應鏈企業合作是合理的。該行預計這些舉措能為內地現有的蘋果供應鏈企業帶來新的增長動力，目前給予瑞聲科技目標價60.5港元及"高度確信跑贏大市"評級，給予藍思科技目標價33.7港元及"跑贏大市"評級。

據媒體消息，今年8月份，瑞聲科技在新加坡發布了2025年中期業績報告。集團上半年收入為人民幣133.2億元，按年增長18.4%，再創新高。

近年來瑞聲科技顯著受益於AI行業的發展，多個業務分部實現快速增長。由於AI手機對語音交互功能提出了更高需求，MEMS麥克風業務率先受益，預計2025年收入相比2024年增幅超過50%。

此外，由於AI手機的算力更高，功耗更大，對散熱性能需求也越來越高，將直接推動瑞聲科技散熱業務的高速增長。目前瑞聲科技已拿到海外高端客戶訂單，預計下半年順利量產。2025年散熱產品線的整體收入規模，將比2024年至少翻3倍。

據悉，最新發布的iphone 17 Pro/Pro Max系列史上首次採用VC均熱板，以大幅提高散熱性能。瑞聲科技為其核心供應商。機構研究認為，未來隨着AI手機對散熱性能需求的提高，以及蘋果產品策略的調整，普通版iPhone未來也有望搭載VC均熱板，將直接推動瑞聲科技散熱業務的高速增長。