香港女總裁峰會下月初舉行　眾女性CEO藉扒龍舟宣揚活動宗旨

香港女性在社會不同層面扮演的角色日益吃重，當中商界更有不少高層由女性擔任，而本港首屆「香港女總裁峰會2025」將於今年11月3日舉行。多名女性商界領袖，包括港交所行政總裁陳翊庭、渣打香港行政總裁禤惠儀及瑞銀香港區主管盧彩雲等，一同為大會拍攝宣傳短片。



陳翊庭及禤惠儀等人一同登上龍舟，在鼓聲中齊心划槳，奮力爭先，既象徵業界領袖傳承經驗、培育後進的決心，更突顯出主辦方香港女總裁會（WCE HK）的蛻變與宗旨。

WCE HK的成立源於於幾年前幾位CEO的一場聚會上，憑藉共同願景與抱負，逐步發展為推動區域變革的關鍵力量。而短片中龍舟競渡的畫面，正顯示出她們的願景，希望引領業界應對全球經濟浪潮的挑戰，亦致力為女性專才掃除晉升階梯上的無形壁壘，營造更多的機會發展。

「香港女總裁峰會2025」將於今年11月3日舉行，屆時將匯聚逾200位來自超過30家金融機構的國際與區域領袖，圍繞「包容、創新、影響」（Inclusion, Innovation, Impact）三大核心議題展開深度對話，旨在為香港乃至亞洲的未來發展擘劃新路，注入強勁動力。