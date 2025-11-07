華虹半導體曾瀉半成　大摩維持予低配評級｜港股異動

華虹半導體（1347）於周四（6日）已公布第3季業績，按年少賺43%。該公司股價今日（7日）明顯向下，曾低見75.55元，跌5.7%，最新報77.4元，跌3.4%，成交額為12.05億元。



《彭博》引述花旗報告指出，華虹半導體三季度淨利潤略低於市場預期，但由於更高的產能利用率和更好的平均售價，其毛利率好於指引。上調公司評級至「買入」，並將目標價大幅上調約133%至105元。報告指出，華虹半導體三季度毛利率為13.5%，好於10%至12%的指引；中國國內需求仍是收入的主要貢獻來源，佔到82%，美國和歐洲客戶也有36%和13%的增長，因考慮到客戶「在中國製造服務中國市場」(China for China)的策略，公司短期營業利潤可能仍有壓力，但預計將有結構性改善。

晶片：FILE PHOTO: Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. (REUTERS)

至於另一大行摩根士丹利則指出，華虹短期利潤率正在回升，但競爭壓力和收購策略影響了長期前景。在國內競爭壓力下，對中國成熟製程的持久性持謹慎態度。華虹2026年預測市淨率為2.7倍，和2014至2025年的歷史均值相比看起來不具備吸引力。維持對公司的「低配」評級，目標價60元。