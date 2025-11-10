彭博﹕港府擬再發數字債券　最快今日定價　早前獲標普予AA+評級

《彭博》引述消息報道，香港政府計劃發行以美元、港元、歐元和人民幣計價的數字綠色債券，最快今日（10日）定價。



此次將為香港政府自2023年以來第三次發行數字債券，前兩次規模累計達到68億元。若本次發債得以成功推進，將是政府推動債券代幣化發行走向恒常化以及現實世界資產代幣化的重要一步。

料未來2至3年數字債成標準選項之一

中信證券固收分析師李晗表示，隨著法律障礙的清除、香港政府持續的政策激勵和市場接受度的提高，預計在2至3年內，香港的原生數字債券將從試點項目轉變為主權和優質企業發行人融資的標準選項之一，明年發行金額或進一步增加。

李晗表示，香港的劣勢在於法律監管體系相對滯後、面對的競爭相對激烈等。一方面，香港現有金融法律體系是基於傳統債券設計的，代幣化債券作為「質押品」 的法律效力、破產情景下的處置、以及跨司法管轄區的法律承認等問題，仍需通過系統的法律修訂來明確；另一方面，新加坡與迪拜在數字資產領域同樣布局深遠，易與香港形成激烈的競爭。

擁結算時間及費用優勢

數字債券可通過分布式賬本技術（DLT）平台發行，也可在以太坊等公鏈上發行，公鏈可能提供更高的靈活性。與傳統債券相比，數字債券不僅可能結算時間更短和費用更低，還能夠利用基於區塊鏈的證券日益增長的吸引力提速擴容。

標普全球評級和惠譽評級已分別授予香港此次擬發行的各幣種數字債券「AA+」、「AA-」的評級，與其對香港長期外幣和本幣發行人主體評級一致。