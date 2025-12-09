遠東發展︰擬1億澳元出售酒店物業　增加集團流動資金

x遠東發展(0035)公告，於2025年12月8日，賣方（公司全資附屬公司FEC Holdings及公司全資附屬公司FEC Hotel）與買方The Generation Essentials Group訂立買賣協議，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買銷售股份（營運公司RC Perth Operations Pty Ltd及物業公司Perth FEC Pty Ltd各自於完成日期50%已發行股份）及承讓銷售貸款，總代價為1億澳元，惟須受買賣協議條款及條件所規限。

目標集團包括營運公司、物業公司及RC營運公司。於本公告日期，營運公司為一間於澳洲註冊成立公司及FECHotel全資附屬公司。營運公司主要從事投資控股。於本公告日期，物業公司為一間於澳洲註冊成立公司及FECHoldings全資附屬公司。物業公司主要從事物業投資。於本公告日期，RC營運公司為一間於澳洲註冊成立公司及公司全資附屬公司。RC營運公司主要從事酒店營運。根據買賣協議，目標集團將進行內部重組，致使於緊接完成前(i)RC營運公司法定實益擁有權將全部由營運公司直接持有；及(ii)住宅物業法定及實益擁有權由物業公司出售，而物業公司於緊接完成前唯一房地產資產將為酒店。

董事認為，交易將會(其中包括)(i)變現酒店價值；(ii)使交易所得收益得以實現及資本可循環投資；及(iii)增加集團流動資金及降低本集團淨資產負債比率。董事認為，交易與集團釋放其酒店組合發展溢利及出售非核心資產策略一致。