鄭志剛進軍中東及北非　夥杜拜皇室推動 Wafi City 文化商業版圖

由鄭志剛創立的上合發展宣佈，進軍中東及北非市場，與杜拜地產巨擘瓦菲集團 （Wafi Group ）達成戰略合作，並於昨日﹙10日﹚由瓦菲集團創辦人及董事長曼納·本·哈利法·阿勒馬克圖姆殿下（H.H. Sheikh Mana bin Khalifa Al Maktoum）上合發展控股及旗下 K11 by AC 創始人及執行主席鄭志剛博士簽署，共同推進瓦菲城升級計劃。

上合指，是次合作將推動瓦菲城（Wafi City）邁入嶄新篇章，匯聚文化傳承與業務創新，進一步鞏固瓦菲集團作為締造杜拜特色零售、康樂及休閒目的地的領導地位。同時，上合發展控股旗下 K11 by AC 的文化商業與娛樂理念對中東市場極具吸引力，集團探索以瓦菲城及杜拜為擴展樞紐，開啟全新里程。

此戰略合作將涵蓋多個元素，包括成立全新業務實體瓦菲動漫11，把握全球及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）本地對動漫零售與娛樂產業日益高漲的發展機遇；為本地人和遊客打造豐富文化娛樂項目及IP 限定活動；為香港及內地品牌建立租賃合作；並將針對香港和內地旅客推出旅遊激勵策略，引導其下榻迪拜方尖碑索菲特酒店（Sofitel Dubai The Obelisk）及杜拜萊佛士酒店（Raffles Dubai）等世界級酒店之餘，深度探索瓦菲城的全方位精彩體驗。

上合補充，雙方並將成立全新業務實體瓦菲動漫11（Wafi Anime 11），融合瓦菲集團逾半世紀的本土底蘊與上合發展控股旗下K11 by AC 品牌享譽國際的文化零售創新概念，打造跨文化商貿樞紐，開啟劃時代的合作格局。