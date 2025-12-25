繫好安全帶！美經濟學家預測︰明年將出現「史上最嚴重市場崩盤」

HS Dent投資公司創始人哈里·登特近日警告稱，史上最嚴重的市場崩盤將在2026年到來。登特預測，當前這個已持續近17年的市場泡沫將會破裂，導致股市下跌90%。他將其形容為自大蕭條以來最糟糕的市場環境。值得注意的是，登特否定了「投機過熱只侷限於人工智能(AI)」這一觀點。他稱，股票、房地產以及數字資產都深陷由債務推動的「超級泡沫」。

登特解釋，「但這次泡沫不同，因為它從2009年一開始就迅速膨脹，並沒有讓一場衰退完成對債務和各種問題的徹底出清；它直接一路起飛，而且一直持續到現在。」這位美國經濟學家將本輪周期的起點追溯到2008年金融危機後的時期，並認為決策者通過貨幣干預阻止了經濟的自然重置。具體而言，全球經濟本應像20世紀30年代那樣經歷更長時間的下行調整，但激進的赤字支出加快了擴張進程。

登特表示，2026年初——尤其是1月——將是判斷泡沫是否最終破裂、還是會再延續一年的關鍵時期。原因在於，從歷史經驗看，股市在1月第一周和首月的強勢表現，往往預示着全年股市走勢偏強；但如果1月表現疲弱，則會進一步印證他的看空判斷。登特強調，每一次重大的投機泡沫最終都以慘烈虧損收場，他認為這一次也不會例外。他說：「泡沫終將破裂，而這次已經誇張到離譜。」

登特總結稱，唯一可能「存活下來」的資產是美國國債，「因為他們可以印錢來償還」。在這一點上，這位經濟學家似乎與其他一些知名經濟學家觀點不一，包括彼得·希夫(Peter Schiff)。希夫近期預測，2026年將出現史無前例的美元崩盤。