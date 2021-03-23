證監會譴責兼罰智易東方630萬元　涉及違返牌照條件等問題

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-23 18:43

證監會對智易東方證券作出譴責並處以罰款630萬元，原因是智易東方違反牌照條件及在銷售非上市債券方面犯有缺失。

證監會經調查後採取上述紀律行動。調查發現，智易東方曾在2014年7月1日至2015年6月15日期間，向八名客戶提供委託帳戶管理服務，以賺取管理年費；及在2014年10月28日至2015年11月16日期間，直接向四家上市公司介紹36名客戶認購這些公司合共約1.08億元的非上市債券。

證監會亦發現智易東方的系統和監控措施存在嚴重缺失。具體而言，證監會發現智易東方沒有在向客戶作出建議之前，對非上市債券進行充分的產品盡職審查；設立有效的制度，以評估客戶的承受風險能力，及確保就非上市債券向客戶作出的建議及／或招攬行為對客戶而言是合適和合理的；就向客戶提供的投資意見或建議備存任何文件紀錄，或向他們提供書面意見的副本；及向客戶披露其就成功配售非上市債券所收取的佣金。

證監會在釐定上述處分時，已考慮到看來沒有客戶因智易東方分銷非上市債券而遭受損失；智易東方與證監會合作解決證監會關注的監管問題；在解決證監會所關注的問題方面，智易東方同意委聘獨立檢討機構，對其內部監控措施進行檢討；及智易東方過往並無遭受紀律處分的紀錄。