增值稅稅率由6%調整為9%　內地三大電訊商︰對收入及利潤產生影響

近日中國財政部、國家稅務總局發布了《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自今年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衞星、互聯網，提供手機流量服務、短訊和彩訊服務、互聯網寬頻接入服務的業務活動適用的稅目由增值電訊服務調整為基礎電訊服務，對應增值稅稅率由6%調整為9%。

中國移動(0941)表示，此次稅目適用範圍調整，將對公司收入及利潤產生影響。公司將堅守主責主業，努力做強做優做大通訊服務、算力服務、智能服務，堅持網絡強基、推進全棧創新，深化精益管理和提質增效。

聯通(0762)指出，此次稅目適用範圍調整，將對公司收入及利潤產生影響。公司將堅持守正創新，堅持主責主業，聚焦「連接」、「算力」、「服務」、「安全」核心賽道，全力打造差異化優勢，進一步提升運營效率，推動公司高質量發展行穩致遠。

中國電信(0728)稱，本次增值稅稅目適用範圍調整，將對公司收入和利潤產生影響。公司將全面實施雲改數轉智惠戰略，加快科技型企業建設，全面推進AI+行動，持續打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化智能雲服務，加快培育發展新動能，推動提質降本增效，持續推進企業高質量發展。