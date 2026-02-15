千問大免單再加3天　邀請全國人民體驗AI買電影票、門票

2月14日，千問突然宣佈免單再加3天，接入大麥、飛豬，邀請全國人民體驗AI買電影票、門票等新功能，激活春節AI新消費。從今天下午3點到大年初一，每個人可再領10張25元超級免單卡。

與第一波免單卡相比，"超級免單卡"使用範圍更廣，除了點餐飲、囤年貨，也可以用來在千問上買電影票、門票、訂酒店、機票。千問還將陸續接入AI打車、充手機話費、高德掃街榜團購、淘寶購物等新功能，均可使用超級免單卡，有效期一直到4月30日，過完年還能用。

活動頁面顯示，新用戶打開千問APP，將可直接獲得一張25元的超級免單卡，人人都有，活動開啟後即可使用。同時，所有人每邀請一名新朋友下載千問APP，雙方可各得一張超級免單卡，最多可得10張，領卡活動僅限三天。

有網友整理了超級免單卡的集卡攻略：回到老家，在聚會的餐桌上直接發給親戚朋友、同學，"現場就可集齊10張超級免單卡。"

據悉，千問是全世界第一個實現用語音買電影票的AI助手。只需打開千問APP，說一句"我們一家三口想看大年初一的驚蟄無聲，幫我找個離家最近的電影院，座位不要太靠前。"千問就會自動選好電影院、場次和座位，並生成訂單，用戶點擊付款就可出票，全過程只需要十幾秒。

千問內部人士表示："第一波免單活動的火爆程度遠超預期，首日訂單量是預估的10倍，活躍、留存等指標都非常好。除了AI點餐飲、買年貨，很多網友也希望能體驗到更多AI Agent功能。因此我們決定推出超級免單卡，邀請全國人民繼續體驗AI時代的全新生活方式。"

記者注意到，2月13日，儘管千問第一波免單活動已結束，千問APP依舊位列App Store免費榜的第一名，這已經是千問連續第8天霸榜App Store免費榜首。

QuestMobile的數據顯示，2月7日千問DAU達到7352萬，遠超元寶，逼近豆包的7871萬，千問用3個月的時間追平了豆包3年的用戶規模。網路業內人士表示，這創下了近10年APP應用增長的新紀錄。

在千問引爆中國AI購物後，美國科技巨頭谷歌在快速跟進。2月11日，谷歌宣佈，在其AI助手Gemini中加入購物功能，讓消費者在谷歌搜索的 AI 模式及與 Gemini 聊天中也可隨時購物。

超級免單卡使用攻略：

1.2月14日下午3點到2月17日(大年初一)，領卡時間僅限3天！

2.超級免單卡除了可以點餐飲、囤年貨外，還可以在千問上一句話讓AI買電影票、訂酒店、景點門票、機票。

3.新用戶打開千問APP，將可直接獲得一張25元的超級免單卡，人人都有，活動開啟後即可使用。所有用戶每邀請一名新朋友下載千問APP，雙方可各得一張25元"超級免單卡"，最多可得10張。

4.千問還將陸續接入AI打車、充手機話費、高德掃街榜團購、淘寶AI購物等新功能，均可使用超級免單卡。

5.有效期一直到2026年4月30日。