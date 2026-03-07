渣打胡東安︰地緣政治格局不斷變化　聯匯制度容許港成資金避風港

全國兩會正在北京舉行，香港在中國發展中的角色有不少討論及提議。渣打大中華及北亞區高級經濟師胡東安表示，香港一直是中國內地貿易和資金流通的重要門戶，並將繼續保持這一地位，而面對不斷變化的地緣政治格局，聯匯制度容許香港成爲資金避風港。即使近日市場波動，港元匯價仍然維持穩定，展現「安全港」的優勢。

此外，胡東安認為，香港應繼續發揮及鞏固現有優勢，包括：資本自由流動、營商便利、完善的司法制度、豐富的人才儲備（金融、會計、法律等專業界別）。作為全球領先的離岸人民幣業務樞紐，香港具備優勢捕捉人民幣國際化機遇，尤其近年越來越多内地企業來港上市或在港發行「點心債」集資，而且更多企業在對華貿易和擴張海外業務時考慮使用人民幣。事實上，「渣打人民幣環球指數」（RGI）追蹤人民幣在全球貿易、投資及金融市場中的結構性增長，該指數在過去五年內增長了一倍。

胡東安補充，香港需探索新機遇，除積極在國際市場尋找新的合作夥伴，亦可繼續豐富金融產品和工具的種類，例如推動國際黃金交易中心。香港亦應積極開發人工智能（AI）應用等，而加快北部都會區的建設正好為香港發展科技產業創造機遇。這些發展亦正好配合國家十五五規劃。