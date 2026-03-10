寧德時代去年多賺42%　收入增17%

撰文：黃捷
寧德時代(3750)公布，去年盈利722.01億元(人民幣．下同)，按年增加42.28%；每股盈利16.14元，宣派末期息每股6.957元。

期內，營業收入4,237.02億元，按年上升17.04%。

寧德時代