替子女存利是總無下文？理財贏在起跑線由滙豐Teens開始

農曆新年剛過，又到小朋友「逗利是」的豐收時刻，而把利是錢存入子女的銀行戶口，往往是家長替子女規劃理財的第一步。說起容易，真正行動卻不簡單。最常見的原因，是開戶手續繁複。雖然現時成年人可輕鬆以手機開立戶口，但為子女開戶，大多仍須親身前往分行辦理，部分甚至需提前預約。對於上班族而言，平日下班後已經疲憊不堪，還要請假帶同小朋友去銀行，並處理繁複的表格，實在容易令人卻步。滙豐銀行了解家長的痛點，特別於本月正式推出「滙豐 Teens」戶口，並引入全港首創的 24 小時手機開戶功能。家長與子女毋須親臨分行，只要透過 HSBC HK App，約 15 分鐘#即可隨時隨地完成開戶手續。



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打破「年紀太小」的迷思 理財也需要「贏在起跑線」

有些人認為小朋友年紀尚幼，無需過早接觸理財。但有銀行數據⁺顯示，在18歲前開立戶口的人士，成年後的平均存款會多出75%，到30歲後，差距更擴大至八成以上。換言之，理財也需要「贏在起跑線」，越早學會管理金錢，建立的金錢觀就越正面。

打破「偽獨立」的迷思不止關乎「錢」更關乎「學習」

有些父母表示願意放手讓子女理財，但實際上只是為他們申請附屬卡，或開立一個由父母全權管理的兒童戶口。這些戶口全由父母把關，小朋友根本沒有真正承擔責任。近期中學文憑試（DSE）的題目亦涉及青少年理財，不少學生感到陌生，正反映學校教育欠缺實踐理財的機會。其實，孩子的第一個戶口不止關乎「錢」，更多是關於「學習」。讓他們親自管理屬於自己名下的戶口，學習如何儲蓄和消費，即使犯錯，這些經驗也是最寶貴的。

現今生活已接近全面數碼化，電子支付、網購、數碼身份認證等大小事務均能在手機上完成，因此為孩子申請首個戶口，流程也理應變得簡單。滙豐銀行留意到及早理財的重要性以及家長在開戶時遇到的痛點，專為新世代「Alpha一族」打造全新開戶體驗，推出「滙豐Teens」。

「滙豐Teens」首創24/7手機開戶 告別分行排隊

「滙豐Teens」是專為11歲至17歲青少年而設的專屬戶口。它打破了傳統框架，推出全港首創的24/7全天候手機開戶服務。家長與子女無需親臨分行，亦免卻繁瑣的紙本文件，只需提供基本身份證明文件並配合家長認證，即可透過 HSBC HK App 隨時隨地完成所有程序，全程只需約15分鐘#。戶口主打流動理財體驗，幫助青少年超前部署數碼理財，具備以下四大特點：

• 真正專屬：戶口完全屬於青少年本人，且無最低結餘要求。

• 一App理財：儲蓄、消費、轉賬，一部手機即可辦妥。

• 支援12種貨幣︰方便未來旅遊或出國升學之用。

• 隨年齡升級︰戶口會隨着年齡自動升級，一個戶口可沿用至成年。

迎新優惠多重賞^ 高達 10 厘額外港元儲蓄年利率＋抽 iPhone＋家長尊享禮遇

現在開戶更有連串驚喜！推廣期內成功開戶及登記「轉數快」，即有機會贏取 iPhone 17 Pro，並可享高達10%額外港元儲蓄存款年利率^。

家長同樣可享專屬獎賞^，包括：

🎁 專屬外幣兌換優惠 — 低至5折外匯折扣券

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與其讓利是錢繼續閒置在豬仔錢箱中，不如趁早多走一步，讓孩子透過手機開戶，學習理財，提早為未來負責。

家長同孩子只需要各自準備手機，即可透過HSBC HK App開戶。立即開戶及了解更多：https://grp.hsbc/DPTH1

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#實際所需時間或會因個別情況而有所不同。

^受條款及細則約束。

*指定首次投保滙豐客戶或在過去12個月內未有簽發任何新滙豐保險保單或申請中的滙豐保險保單客戶，受條款及細則約束。

⁺資料來源：2025年12月，滙豐銀行賬戶（滙豐One、滙豐卓越理財及滙豐卓越理財尊尚）的全面理財總值。

貨幣兌換及投資涉及風險。

以上資訊及優惠旨在提供給香港境內人士。

（資料由客戶滙豐及滙豐保險提供）