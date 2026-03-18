阿里巴巴2027屆實習生招聘全球啟動　AI相關崗位佔比超80%

撰文：格隆匯
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阿里巴巴﹙9988﹚2027屆實習生招聘全球啟動，據官微消息，16個業務集團和公司同時開招，本屆校招較以往新增七類AI崗位，AI相關崗位佔比超八成。

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