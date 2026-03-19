九巴去年稅後盈利飆1.8倍！　總載客量9.23億人次　按年少近2%

九巴母公司載通(0062)公布，去年股東應佔盈利3.98億元，按年升1.13倍；每股盈利0.77元，派末期息0.5元，全年股息0.8元，按年升六成。

期內，收入84.43億元，按年升2.77%。在撇除投資物業及發展中投資物業的公平價值變動影響後，股東應佔基礎盈利為5.4億元，升1.03倍，基礎盈利增加主要由於專營公共巴士業務的表現改善。

九巴2025年的車費收入為 71.562億元，較2024年的69.493億元增加 3.0%。。（九巴提供圖片）

兩大因素 九巴成本慳逾8000萬

單計集團旗艦公司九龍巴士，去年錄得除稅後盈利3.61億元，按年升逾1.8倍。2025年的車費收入因2025年1月5日起票價上調而增加。然而，載通指，這項正面影響大部分被載客量的下降及因加薪導致的員工成本增加所抵消。其餘的改善則受惠於有利的外部因素，包括燃油價格下降導致燃油成本減少，以及隧道費下降。九巴去年總經營成本為 70.659 億元，較 2024 年的 71.503億元減少8 , 440萬元或 1 . 2 %。

九巴2025年的車費收入為 71.562億元，較2024年的69.493億元增加 2.069 億元或 3%。升幅主要來自2025 年 1 月 5 日起票 價上調， 然而部分正面影響受載客量下降所抵銷 。

九巴於年內錄得總載客量9.230 億人次（每日平均 253 萬人次），較 2024 年 的9.403 億人次（每日平均 257 萬人次）減少1.8% 。