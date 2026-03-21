紫金去年盈利增長62%　末期息0.38元人幣

撰文：黃捷
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紫金礦業(2899)公布截至去年底止業績，全年賺517.77億元(人民幣．下同)，按年增長61.55%。每股盈利1.95元，派末期息0.38元。

去年營業收入3,490.79億元，按年升14.96%。

紫金礦業