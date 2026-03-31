K先生週記｜表面一切如常　改變卻在暗中發生

完成新加坡之旅後，這一週，Kelvin與Andrew飛抵倫敦。

當他們回到位於Berkeley Square的辦公室，一個一向低調，卻長年接待全球客戶的地方那一刻，一切看起來如常。

沒有市場恐慌。沒有新聞標題。甚至沒有明顯的緊張氣氛。

只是客戶，開始出現。

一個接一個。

沒有高調預約，沒有刻意安排。

但在短短幾天內，多位來自中東的長期客戶，幾乎同一時間出現在倫敦。

第三場會議結束後，Andrew終於開口︰「Boss，好像大家都選了同一個星期來倫敦。」

Kelvin沒有抬頭，只是淡淡地說︰「他們不是選了同一個星期，是得出了同一個結論。」



杜拜的聲音，倫敦的決定

這些客戶的來訪，並不是偶然。

就在幾天前，杜拜分公司仍在進行視像會議。

屏幕另一端，是仍然燈火通明的城市。

但偶爾出現的聲音，已經不同。

那不是施工，不是煙火，而是攔截系統在空中擊落目標時的爆炸聲。

有同事開始在家工作，有人收到政府發出的安全提示，自那一刻起，很多事情開始改變。

不是資產本身。

而是人對資產的信心。

第一個客戶：當價格不再等於價值

倫敦的第一場會議，是一位杜拜地產發展商。

多年來，他的資產一直被視為區內最穩定的一批。

辦公樓、服務式住宅、酒店資產—— 穩定、優質、現金流清晰。

他一如以往冷靜。

但這次，他沒有先談業務。

他把一份數字放在桌上。

「這是我重新評估後的價格。」

Kelvin看了一眼。

那不是市場估值。

而是——他相信現在真正可以成交的價格。

Andrew也看到了。

數字明顯下降。

「二成到四成。」客戶語氣平靜的道︰「視乎資產。」

沒有情緒。

正因為沒有情緒，才更真實。

Kelvin只問了一句︰「租金呢？」

客戶輕輕一笑︰「人沒有離開，但變得更靈活。」

短租。延遲決定。空置時間拉長。

「它不會崩潰。」他說︰「只是慢慢變弱。」

同一個問題，出現在不同家族

接下來幾場會議，情況幾乎一樣。

不同家族。不同產業。

但同一個問題。

不是資產消失。

而是——開始不確定它真正值多少。

一位第二代客戶說得更直接。

「以前，我知道我的資產值多少。」他停了一下，續道︰「現在，我不知道如果要賣，能賣多少。」

Kelvin的判斷：問題已經改變

會議之間，Andrew低聲說：「這已經不是增長問題。」

Kelvin輕輕搖頭。

「不是。」他看向窗外，道︰「是資產能否延續的問題。」

解法：在收入消失之前，先建立替代收入

在倫敦，Kelvin沒有建議中東的客戶出售資產。

也沒有建議重組企業。

對這些家族來說，這些動作既不實際，也不必要。

他只是看著那位客戶，問了一句：「你現在最擔心的是什麼？」

對方沒有再談價格。

他說得很直接︰「我不確定未來兩三年，現金流還會不會穩定流動。雖然資產還在，但收入已開始變得不可靠。」

Kelvin點了點頭。

然後說了一句話，語氣很平靜，但Andrew之後把它寫進筆記：「You don’t wait for income to disappear. You replace it while it still exists. 」

房間安靜了幾秒。

那位客戶抬頭。

「那應該怎樣做？」

Kelvin的方案

「你不需要動你的資產，但你需要建立另一條收入來源。」

不是投資產品。

不是短期回報。

而是一個可以預先安排、可持續、與市場脫鈎的現金流。

Kelvin建議他們做三件事：

第一，利用現有資產仍然產生的現金流，逐步配置一個美元計價的人壽保險結構。

第二，把未來可提取的金額與時間，預先設定，形成穩定收入。

第三，透過香港建立整個架構，確保制度清晰、流動性穩定。

香港的角色

「香港不是讓你賺更多，是讓你更穩。」Kelvin解釋得很簡單：「這裡連接全球流動性，貨幣與美元掛鉤。」

他停了一下。

「更重要的是，它可以讓你的收入，不再依賴同一個地方。」

客戶真正得到的是什麼？

Andrew觀察那位客戶的反應。

不是興奮。

也不是懷疑。

而是一種明顯的放鬆。

因為這個方案，解決的不是回報。

而是，未來現金流的不確定 資產與收入過度綁定 對單一地區風險的依賴

Kelvin最後說：「你現在的資產仍然很好，但你需要的，不只是資產。」

「你需要的是——即使它們出現波動，你仍然有一條穩定的收入可以依賴。」

保險，不再只是保險

那一刻，那位客戶明白了一件事。

這不是一份保單。

而是一個：

預先安排好的未來收入系統。

一條：

不依賴租金，不依賴市場情緒，不依賴區域穩定，仍然可以持續運作的現金流。

Kelvin最後說：「你不是在買保險。你是在確保——未來無論發生什麼，你都有選擇。」

最後一句話

離開辦公室時，Berkeley Square依然平靜。

街道沒有改變。

城市沒有改變。

Andrew看著四周。

「奇怪，這裡什麼都沒變。」

Kelvin淡淡地說：「因為改變，不是從這裡開始。」

他停了一下，續道︰「這裡只是人們來處理改變的地方。」

那天晚上，Andrew整理筆記時，看到Kelvin曾說過的一句話。

他重新寫了一遍：

財富，不是由你擁有多少決定。

而是當價值與收入開始改變時，

它是否仍然能支撐你。

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