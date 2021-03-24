復星醫藥：未有證據表明BioNTech疫苗存在安全風險

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-24 13:00

復星醫藥（02196）中午上載公告，回應有關媒體報導BioNTech生產的mRNA新冠疫苗封蓋有關瑕疵，港澳地區今日起暫停接種。

截至今日，復星醫藥控股子公司復星實業（香港）向中國香港及澳門供應的 mRNA 新冠疫苗BNT162b2，共有「210102」、「210104」兩個批次。

復星醫藥於昨日（23日）晚間接獲BioNTech書面通知，BioNTech注意到其生產供應中國香港和澳門的批號為「210102」的產品中，存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵。為確保疫苗的接種安全，BioNTech和集團已發起對該問題的原因調查，並於今日通知中國香港及澳門相關主管部門暫停接種批號為「210102」的疫苗，直至調查結束。此外，出於謹慎考慮，用於供應中國香港的批號為「210104」的該疫苗產品也將進行封存，不再發送至各接種點，直至另行通知。

復星醫藥稱，目前未有證據表明相關批次產品安全可能存在風險，具體情況以最終調查結果為準。該疫苗本次暫停使用並作封存，對於相關批次疫苗在中國香港、澳門的後續接種安排可能存在影響，具體以調查結果為準。另外，集團預計是次安排不會對集團的正常生產經營造成重大影響。