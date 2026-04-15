IDC︰內存緊缺和伊朗戰爭　導致首季手機市場下滑

據彭博報道，市場研究機構IDC稱，今年第一季度，全球智慧手機市場自2023年以來首次出現下滑，而內存晶片供應緊缺和伊朗戰爭可能會推高成本，並進一步限制成長。

研究人員發現，在排名前五的品牌中，只有蘋果公司和三星電子實現了成長，兩者的出貨量均成長超過3%，而整體市場卻下降了4.1%。這兩家行業巨頭各自占據了約五分之一的整體出貨量，因此較中國同行在確保長期供應和應對成本激增方面更具優勢。從Oppo到小米等競爭對手今年的出貨量大幅下降，原因是零組件和物流成本飆升。

「我們預計第一季度的放緩只是2026年整體形勢的一個溫和先兆，」Nabila Popal等IDC分析師表示。「在一些新興市場，價格漲幅高達40%至50%，令需求顯著承壓。」

報道指出，蘋果在中國市場表現強勁，其熱門的iPhone 17系列助力其在這一全球最大的智慧手機市場實現了30%的成長。IDC表示，總部位於深圳的華為和榮耀在此期間也實現了出貨量成長，其中榮耀的海外擴張助力其出貨量較上年成長24%。不過，所有廠商都將不得不調整產品線，以應對預計將持續至2027年下半年內存晶片短缺的問題。

報道又指，Counterpoint Research上周發布的數據也顯示，第一季度出貨量下降了6%，不過在市場占有率排名中，蘋果仍領先於三星。這兩家市場調研公司都將原因主要歸咎於內存成本飆升的影響。

IDC的Popal指出，除了零組件和原物料成本上漲外，智慧手機品牌還因中東衝突面臨更高的運輸成本，許多品牌目前正在重新調整支出結構。這包括降低某些機型的配置，以及削減市場營銷和對分銷商的支持，從而限制了成長。