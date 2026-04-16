美聯儲換人！專家拆解港美股ETF「智」勝攻略 輪證實戰部署

全球金融市場正處於關鍵轉折點，隨著美聯儲領導層更換，美元走勢出現顯著波動，投資者應如何重新審視資產配置策略，達成「低成本、高收益」的目標？ 《香港01》將於2026年5月16日舉辦「2026投資『智』勝策略講座」，邀請五位重量級金融專家，全方位剖析港美股市布局、ETF精明配置及輪證實戰技巧，助投資者鎖定財富勝局。



專家雲集 傳授不外傳投資秘技

是次講座陣容鼎盛，涵蓋證券分析、基金研究及衍生產品發行商等領域，為投資者提供多維度的市場洞察。致富證券研究部聯席董事莊志豪擁有財金風險管理分析師（FRM）及認可財務策劃師（CFP）的雙重專業資格。他將深入解構當前金融市場的大熱話題，分析美股的長遠布局，帶領投資者在高波動的環境中尋找部署良機。

同場還有擁有「股壇大隻佬」之稱的郭思治（郭Sir），為現任香港股票分析師協會副主席。郭Sir將會回顧港股年初至今的大市表現，並精準剖析港股最新布局策略，掌握市況。

而華夏基金（香港）副總裁李星宇將重點剖析ETF的精明配置策略，並聚焦於華夏亞洲高息股票ETF（3145 HK）、華夏港美人工智能ETF（3140 HK）及華夏恒生生物科技ETF（3069 HK），透過多元化的產品，助投資者掌握最新配置重點。

花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀將代表花旗上市衍生產品部，為投資者提供多元化的權證產品資訊，深入淺出地解構如何利用窩輪與牛熊證進行實戰部署。

香港交易所 分享最新發展藍圖

壓軸登場的香港交易所（HKEX）市場科客戶業務發展部高級副總裁黃集恩，將在本次講座中分享香港交易所如何推動最新發展，包括擴展多元產品、推動市場改革、加強與發行商、券商及市場參與者的合作以提升投資者教育，並積極拓展國際佈局，以及致力發展成為全球FIC樞紐。

2026 投資「智」勝策略講座

日期：2026年5月16日

時間：2：00PM - 4：00PM

地點：九龍尖沙咀彌敦道118-130號

The Mira Hong Kong 美麗華酒店 3樓會議廳1-3

主持：《香港01》財經組總採訪主任 黃捷

嘉賓：

香港股票分析師協會副主席 郭思治

致富證券研究部聯席董事 莊志豪

華夏基金(香港)有限公司副總裁 李星宇

花旗上市衍生產品部副總裁 麥穎儀

香港交易所市場科客戶業務發展部高級副總裁 黃集恩

立即報名︰

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牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額; 而 (ii) R 類牛熊證之剩餘價值可能為零。在此情況下，投資者將會（如屬N類牛熊證）或可能會（如屬R類牛熊證）損失全部投資。

(資料由參與機構提供)