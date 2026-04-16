SpaceX上市｜投資SpaceX 約10年　Alphabet有望獲得千億美元回報

最新文件顯示，一項對SpaceX的早期投資，有望給Alphabet Inc.帶來千億美元回報！



據彭博報道，根據SpaceX本周在阿拉斯加提交的一份新披露文件，截至2025年底，谷歌持有埃隆·馬斯克這家公司6.11%的股份。在阿拉斯加，公司必須披露持股比例達到或超過5%的股東。SpaceX希望以逾2萬億美元估值進行首次公開募股(IPO)，若按2萬億美元計算，這一持股價值將達1220億美元。

繼2月SpaceX與馬斯克旗下人工智能與社交媒體公司xAI合併後，谷歌的持股比例可能已被稀釋。彭博計算顯示，交易完成後谷歌持股比例可能約在5%，按2萬億美元IPO估值計，對應價值在1,000億美元。

雖然谷歌此前曾披露其持有SpaceX的股份，但未披露具體規模。根據該文件，谷歌以及馬斯克本人 —— 持股約40% —— 是僅有的需披露持股情況的主體，不過其他多名個人和公司也有望從此次上市中獲得數十億美元收益。

此次上市還將鞏固馬斯克作為全球首位萬億美元富豪的地位，並提升長期高管的個人財富，包括總裁Gwynne Shotwell。

谷歌2015年首次投資SpaceX，後者當時估值僅100億美元。（Reuters）

谷歌2015年首次投資SpaceX

谷歌於2015年首次投資SpaceX，與Fidelity Investments共同參與了一輪10億美元融資，當時對公司的估值為100億美元，兩者合計獲得10%股份。富達目前的持股情況尚不明確，僅部分基金披露了相關持倉。

隨著股權稀釋及二級市場出售，馬斯克和谷歌的持股比例隨時間推移均有下降。2020年SpaceX首次在阿拉斯加披露主要股東時，谷歌持股為7.64%，馬斯克為47.11%。風險投資公司Founders Fund當時持股7.77%，這是2008年首個投資SpaceX的機構投資者。

2023年12月，Founders Fund在上一次披露時持股比例為5.76%，此後已低於5%的披露門檻。該基金發言人拒絕置評。