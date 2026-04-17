摩通發行共5隻智譜及MiniMax認購證

人工智能大模型相關股份備受投資者追捧，摩根大通最新宣布，率先發行共5隻智譜02513)及MiniMax(0100)的認購證，並將於下周二(21日)在港交所上市，助投資者把握有關的投資機遇。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓稱，大型語言模型(LLM)行業正處於劇變期，產品更新週期極為迅速。企業必須持續投入和創新，才能保持競爭優勢，避免落後。

張智卓指出，目前市場最迫切的需求，是能顯著提升生產力的大模型。行業競爭的焦點已從代幣價格，轉移至大模型本身的質量與實際應用能力。美國市場已證明，一旦大模型技術成熟，能夠提升軟件相關工作效率，甚至取代部分傳統軟件功能時，市場需求將迅速擴大。投資者正密切關注中國市場是否會出現類似發展趨勢。

他補充，摩根大通一直致力拓展人工智能領域的產品選擇，今次新增智譜及MiniMax認購證，為這個高速變化的行業提供多元化的風險管理工具，協助投資者靈活應對市場變化。

首批產品包括三隻智譜認購證及兩隻MiniMax認購證。以發行定價計，智譜認購證每手入場費低至約3700元，遠較正股每手近9萬元低，投資者可用較低入場成本部署相關股份走勢，資金運用更具彈性。