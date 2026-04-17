杭州六小龍群核科技今首掛高收　漲144%　賬賺5490元｜新股IPO

本港新股市場延續熾熱氣氛，「杭州六小龍」之一﹑經營3D雲端設計平台「酷家樂」的群核科技（0068）今日（17日）掛牌。開市報20.7元，較招股定價7.63元高出171.6%，以每手500股計算，未計手續費，賬面賺6,540元。其後升幅收窄，收市報18.6元，較上市定價高出144%，以每手500股計算，不計手續費賬面賺5,490元。



群核科技於周四（16日）公布招股結果，公開發售部份獲得逾24萬人入飛認購，超額認購達到1,589.56倍，一手中籤率為3%。投資者需要認購90萬股或1,800手，才可以穩中，若以「頂頭槌飛」認購，可獲分派2,000股或4手。

長光辰芯錄超額認購1100倍

另一隻新股長光辰芯（3277）同樣今日掛牌，開市報76.5元，較招股定價39.88元高出91.8%，以每手100股計算，未計手續費，賬面賺3,662元。收市報70元，較上市定價高出75.5%，每手100股計算，不計手續費賬面賺3,012元。

而據公司於周四公布的招股結果顯示，公開發售部份獲得26.65萬人認購，錄得1,137.21倍超額認購，一手中籤率為什麼。認購2,000手或20萬股才可以穩中，獲派2手，若以「頂頭槌飛」認購，可獲派9至10手，即900股至1,000股。