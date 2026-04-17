滙豐擬售印尼零售銀行業務　彭博︰華僑銀行成優先買家

早前傳出滙豐 （0005） 位於印尼零售業務，獲數家亞洲銀行競購，市場傳出新消息。《彭博》引述消息指，華僑銀行已成為收購滙豐印尼零售銀行資產的優先買家。消息人士表示，華僑銀行的目標是達成一項協議，該協議可能使滙豐在印尼的個人銀行業務估值超過6萬億印尼盾（約3.5億美元）。在出價擊敗其他對手後，這家新加坡銀行目前是最有可能的買家。不過他們補充指，談判仍在進行，未作出最終決定，且亦可能會有其他競標者出現。



華僑銀行代表拒絕置評。滙豐發言人則表示，該行正在評估其印尼零售銀行業務的策略選項，尚未作出任何決定。

華僑銀行目前透過其在雅加達上市的附屬公司PT Bank OCBC NISP在印尼開展業務。該行在當地的發展結合了自然增長以及併購，當中包括在2024年收購印尼聯邦銀行（PT Bank Commonwealth Indonesia）。

若落實，這將是華僑銀行新任行政總裁陳德隆（Tan Teck Long）上任後的首宗收購。

滙豐於印尼擁28家分行

滙豐於1884年在印尼開設了第一家分行，並於20多年前收購了PT Bank Ekonomi Raharja，並於2016年將其更名為PT Bank HSBC Indonesia。滙豐印尼網站顯示，滙豐在印尼有約2,300名員工和28家分行，服務企業、機構客戶和零售客戶。