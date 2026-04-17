打擊幽靈外賣丨美團︰推十大舉措　淘寶閃購︰堅決執行監管要求

國家市場監督管理總局公布，依法對7家電商平台「幽靈外賣」系列案作出行政處罰决定，涉及美團、京東(09618)、淘寶、抖音、天貓等，處以罰款合共近36億元人民幣。

美團推「放心外賣」十大舉措

美團(3690)最新發布「放心外賣」十大舉措，全面升級外賣食品安全治理體系，將進一步深入「商家准入、透明經營、多方共治」3個環節，構築放心外賣的安全防線。

美團表示，收到國家市監總局下發的《行政處罰決定書》，集團將按照食品安全監管要求，深入落實各項整改措施，全面提升治理能力，在各級監管部門指導下，堅決打擊餐飲轉單、利用虛假資質上線等違法違規行為和黑灰產產業鏈，進一步升級舉措、強化治理力度，切實守護外賣食品安全。

美團稱，升級「放心外賣」治理體系十大舉措，包括商家證照等數據與監管實現穿透式對接驗真；「一鏡到底」，商家上線需提交完整的門店視頻並交叉驗證，平台將結合線下巡檢與大眾點評消費者實拍進行交叉驗證；真實線下巡檢嚴把關；擴大商家後廚直播覆蓋面，為中小商家提供食安支持；為商家建立「食安透明櫥窗」，消費者可在商家店舖頁面查閱堂食、明廚亮灶等食安訊息；AI線上巡檢，人工線下核驗；設立專項獎勵，鼓勵騎手參與食安治理；廣泛邀請消費者參與討論食安標準；滾動更新上報食安線索，支持線上協查；打擊虛假證照黑灰產。

淘寶閃購:堅決執行監管要求 守護舌尖上安全

另外，淘寶閃購發文稱，堅決執行總局相關行政處罰決定，將按照食品安全監管要求，全面排查，堅決治理，持續和常態化開展平台合規建設和落實整改工作，堅決剷除灰黑產孳生土壤，真正把「守護舌尖上的安全」落在實處。